اجتماع طارئ لرئيس «مركزية الجيزة الأزهرية» لمناقشة خطة العام الدراسي

عقدت الدكتورة فاطمة الأحمر وكيلة الوزارة ورئيسة الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم، اجتماعا طارئا مع مديري الإدارات التعليمية بديوان عام منطقة الجيزة الأزهرية.

المحاور الخاصة بتطوير القدرة المؤسسية والعملية التعليمية

وتحدثت الدكتورة، في عدد من المحاور الخاصة بتطوير القدرة المؤسسية والعملية التعليمية منها: مناقشة خطة الإدارات للعام الدراسي 2023/2022، وكيفيه مواجهة كل المعوقات التي تواجهها الإدارات، وكيفية التغلب عليها في أسرع وقت ممكن.

وأكدت خلال كلمتها، ضرورة التواصل والتنسيق بين الإدارات، حتى تنهض العملية التعليمية، وتتمكن المنطقة من تقديم خدمات جليلة تليق بمكانة طالب العلم الأزهري، وتليق بمكانة المؤسسة الأزهرية العريقة، في إطار التوجيهات الصادرة من الإمامِ الأكبرِ شيخ الأزهر الشريف، ووكيل الأزهر ورئيسِ قطاعِ المعاهدِ الأزهريةِ.

حضر الاجتماع الدكتور سيد عويس مدير إدارة التعليم النموذجي الدكتور علاء صدقى مدير مركز المعلومات الدكتور أحمد البدوي مدير الجودة ومحسن عبدالحميد مدير رعاية الطلاب، والعديد من قيادت التعليم الأزهري بالمحافظة.