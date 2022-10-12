مصرع شخص وإصابة 2 إثر انقلاب «توك توك» في بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، جميعهم من قرية واحدة، منذ قليل، في حادث انقلاب مركبة توك توك، بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، بالقرب من مدخل قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي بالقرب من مدخل قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وإخلاء الجثة والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإيداع الجثة داخل المشرحة لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتين لنقل المصابين والمتوفى إلى المستشفى

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال إلى مستشفى الفشن المركزي فيما نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المتوفى والمصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة؛ سلمى خليفة محمد 45 سنة، مصابه باشتباه كسر بالفقرات العنقية، عبد الحميد عبد المنعم شباني 30 سنة، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، مقيمين قرية نجع العرب بمركز ببا.

وأسفر الحادث عن مصرع موسى على شلابي 65 سنة، يقيم نجع العرب بمركز ببا، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتعرف على أهليته تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.