اليوم.. افتتاح معرض «أرساها» في متحف محمود مختار لـ غادة أبو سنة

يستضيف مركز محمود مختار الثقافي، معرض الفنانة غادة أبو سنة، بعنوان «أرساها»، تحت رعاية الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في تمام الساعة 7 مساء اليوم الخميس، بقاعة «إيزيس» في المركز الثقافي، ويستمر المعرض حتى 23 أكتوبر 2022.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا 2 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 9 مساءً، عدا يوم الجمعة.

معرض «أرساها»

وقالت الفنانة التشكيلية غادة أبو سنة، في بيان صحفي عن موضوع المعرض: «منذ نعومة أظافري وأيام الصغر ارتبطت طفولتي بكل ما هو طبيعي وفطري، وعندما كبرت وتغير كل شيء كان يسيطر على تفكيري دائما كيف أعود بالزمن إلى الطبيعة، وأساس كل شيء كان ينتابني الحنين كلما أسافر إلى قطعة من أطراف مصر، وأشاهد الجبال والتشكيلات لصخرية التي تشكلت بفعل الطبيعة، أو عندما أسافر إلى خارج مصر أيضا».

وأضافت: «لكن مع الوقت أصبحت مرتبطة بكل ذهني ووجداني بالطبيعة، وكل ما ينتهي إليها، وكأنني تركت جزءا مني في كل مكان شاهدته، وارتبطت روحي به، وهذا ما أردت مشاركته معكم عن طريق لوحاتي ونتاج كل ما شعرت به من وحي هذه الأماكن مستندة على الآية الكريمة التي تصف باختصار شديد (والجبال أرساها)».

من هي غادة أبو سنة؟

يشار إلى الفنانة غادة أبو سنة تخرجت من كلية التجارة في 2005، ثم درست الفنون الجميلة دراسات حرة من جامعة حلوان في 2017، تخصص تصوير زيتي، وأقامت معرض بداية الحكاية بإتيليه القاهرة 2021.

وشاركت غادة أبو سنة في العديد من المعارض الجماعية، من بينها معرض بداية بقاعة آرت جاليليو بالمهندسين في 2017، ملتقى هارموني الثاني للفنون إتيليه القاهرة 2017، أتيليه إبداع الإسكندرية، كرنفال مصر الدولي استراكا في 2019، ملتقى سيوة 2021، ملتقى كيميت بالأقصر وأسوان 2022.