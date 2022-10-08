«لو عايزة تضيقي الخاتم».. مؤسسة توضح أفضل الطرق دون الإضرار بالمشغولات

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسعار الذهب، إن هناك الكثير من الأشخاص يحتاجون عقب شراء الذهب بفترة إلى تضييق المشغولات التي يرتدونها، خاصة الخواتم، والتي قد تتسع نظرا لانخفاض الوزن لمالكيها.

وأضافت «جولد بيليون» أنه هناك الكثير من الطرق الصحيحة وغير المضرة بالذهب والمشغول ولا بالمالك يمكن استخدامها لتضييق الخواتم الكبيرة، خاصة وأنه شائع ومعروف أن تضييق المشغولات الذهبية خاصة الخواتم يتم عند الصايغ أو ورشة وعادة ما يقوم باقتصاص الخاتم وضغطه بطرق معينة؛ وبالتالي يفقد جزءا من وزنه وقيمته.

وأشارت المؤسسة إلى أنه قبل الذهاب إلى الصائغ يجب تحدد سبب التضييق وهل هو مؤقت مثل أن صاحب الخاتم فقد جزءا من وزنه نتيجة تعب أو مرض أو حمية غذائية، أم أن صاحبة الخاتم الذهب اشترته أثناء فترة الحمل والذي يسبب زيادة في الوزن، أو أن هناك حساسية لدرجة الحرارة ما يجعل الجسم متغيرا في المقاسات قليلا.

وأكدت أنه من الأفضل عدم تغيير المقاس عند الصائغ بشكل يجعله على هذا المقاس دون القدرة على توسيعه مرة أخرى، ولكن من الممكن استخدام حلول مؤقتة للتضييق للمحافظة على الخاتم الذهب وعدم تلفه وإهماله في حالة زيادة الوزن.

تعرفي على طرق تضيف الخاتم بأمان وسهولة

وأكدت أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تضييق الخاتم في المنزل نستعرضها في التقرير التالي:

- حبيبات القياس:

حيث إن الصايغ يضيف كرتين معدنيتين صغيرين في الخاتم من داخله، وبالتالي يصبح على مقاسك بدون تكاليف، كما أنه يمكن توسيعه مرة أخرى من خلال إزالة هذه الكرات.

- طلاء الأظافر

حيث يمكن تغطية الخاتم بعدة طبقات من طلاء الأظافر الشفاف من الداخل في الخاتم، وهي مادة غير مضرة ولن تسبب أي حساسية.

- خيوط صيد النيلون

حيث يمكن شراء خيط النيلون ولفه حول حلقة الخاتم من الداخل أو حول إصبعك أسفل الحلقة، أو لف شريط لاصق شفاف أسفل حلقة الخاتم وهي طريقة هندية مشهورة.

-حلقة سيليكون

حيث يمكن شراء سوستة سيليكون شفافة صغيرة ولفها على الخاتم من الداخل وهي موجودة في محال الخردوات.

ولفتت المؤسسة إلى أن كل الطرق توفر لمالكة إمكانية إزالتها وتوسيع الخاتم مرة أخرى دون أي مشكلات في الخاتم أو الإضرار به أو بقيمته، وبطرق سهلة وبسيطة.