محافظ القليوبية يتفقد أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لمتابعة إنجازات أعمال المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع، بمدينتي بنها وشبرا الخيمة.

مشروع ممشى أهل مصر ببنها

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يبلُغ طوله 450 مترا بداية من مجلس مدينة بنها وانتهاءً بملاهي نادي الشرطة، والذي يأتي تنفيذه على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، ب)، إذ تم الانتهاء من أعمال الخوازيق بالكامل وجار عمل الصبات الخرسانية والكمر فوق الخوازيق، وتم الإنتهاء من هدم السور الخارجي للمشى وجار الانتهاء من صب السور بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد الهجان على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين لخلق متنفس جديد لهم، مع مراعاة الرسومات الهندسية والأعمال الفنية لتفادي أي أخطاء في التصميم، مُشيراً إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يُبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وسيكون بعرض 10 أمتار، ومزود باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على إستعادة الوجه الحضاري للمدن وتوفير فرص عمل للشباب.

تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بشبرا

وتوجه المحافظ لمدينة شبرا الخيمة وتفقد أعمال دهانات المباني المحيطة بقصر محمد علي وعددها 35 مبنى، تم الانتهاء منها بالكامل، موجهاً ببعض الملاحظات وضرورة تلافيها على أسطح المباني، وضرورة صيانة أعمدة الإنارة، والاهتمام بالمنطقة المنزرعة أمام القصر وقص النجيلة وتقليم الأشجار بشكل جمالي يبرز معالم المنطقة والاهتمام بري الأشجار والنجيل.

يُذكر أن مساحة المباني التي تم ترميمها عبارة عن7.1 متر محارة لواجهات المباني ومساحة 900 متر للدهانات.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة للظهور دائماً بالشكل الائق للمحافظة، والعمل على تقديم خدمات متميزة لمواطني القليوبية وإعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة وإفتراش الباعة الجائلين في الطريق العام.