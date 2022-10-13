مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبور مزلقان في قنا.. راجعة من المدرسة

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الخميس، في حادث اصطدام قطار بها خلال عودتها من المدرسة أثناء عبورها مزلقان الكتايتة بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

إخطار بمصرع الطالبة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طالبة صدمها قطار بمزلقان الكتايتة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.=

وبحسب مرفق إسعاف قنا فإن الطالبة تدعى هدير أحمد عبد الحميد، 16 عاما، في صدمها القطار أثناء عبور المزلقان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حركة القطارات

وقال مصدر بالسكة الحديد، إن حركة القطارات لم تتأثر بالحادث في الاتجاهين القبلي والبحري.