آخر موعد للتقدم لجوائز الترجمة بوزارة الثقافة.. تعرف على التفاصيل

أعلن المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة أن اليوم هو آخر موعد لتقى المشاركات في مسابقات الترجمة المقدمة من القطاعين تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

جائزة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة:

ووفقا للموقع الرسمي للوزارة، جاءت مسابقة شباب المترجمين لأفضل نص مترجم في مجال «قضايا البيئة والمناخ» والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ 2022.

إجمالي جوائز المسابقة

50 ألف جنيه بواقع 10 آلاف جنيه لكل جائزة لأفضل نص مترجم إلى العربية إحدى اللغات الأجنبية «الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الروسية، اليابانية، الصينية، الألمانية، اليونانية، السواحيلية، البرتغالية»، وأن يكون النص بحث أو مقال منشور في مجلة علمية أو فصل من كتاب في مجال قضايا البيئة والمناخ، عل أن يكون آخر موعد لتلقي الأعمال اليوم والإعلان عن نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين نهاية شهر أكتوبر الجاري.

شروط المسابقة:

1- ألا يقل النص عن 15صفحة ولا يزيد على 25 صفحة، أن يكون النص المترجم.

2- ألا يكون قد سبق ترجمة العمل من قبل.

3- يتم تقديم 3 نسخ من العمل الأصلي و3 نسخ من النص المترجم +CD.

4- ألا يزيد سن المتسابق على 35 عاما في موعد التقدم للمسابقة.

5- تشمل الأوراق المطلوبة السيرة الذاتية للمترجم، صورة الرقم القومي، ورقم الحساب البنكي.

6- تسلم الأعمال إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة - ساحة دار الأوبرا المصرية.

جوائز المركز القومي للترجمة

‎كما أعلن المركز القومي للترجمة أن يوم 15 أكتوبر الجاري هو آخر موعد لتلقي جوائز الترجمة بالمركز، وبما إنه تم استثناء الجمعة والسبت من التقدم للجوائز، فيكون اليوم الخميس هو آخر موعد لتلقي المشاركة في الجوائز، حيث أطلق المركز مؤخرا 5 جوائز جديدة كالتالي:

1- جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة عن مجمل الأعمال «الدورة الأولى -2022/ 2023»، للتكريم عن مجمل الأعمال حيث تُمنح لأحد كبار المترجمين تقديرًا لإسهامه في نقل وترجمة الأعمال التي شكلت نقلة معرفية وثقافية في المكتبة العربية، وجهوده في مجال الترجمة، وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه

2- جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الأدب والدراسات النقدية «الدورة الأولى - 2022/ 2023»، وتُمنح للأعمال المترجمة الأكثر تميزًا للترجمة في مجال الأدب والدراسات النقدية" قيمة الجائزة 50 ألف جنيه

3- جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية «الدورة الأولى - 2022/ 2023»، في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه.

4- جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم «الدورة الأولى - 2022/ 2023»، جائزة سميرة موسى للترجمة وذلك للاحتفاء بأول عالمة ذرة مصرية، وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه.

5- جوائز الترجمة للشباب «الدورة الأولى - 2022/ 2023»، كما تم تخصيص 3 جوائز تُمنح للمترجمين الشباب، بالقيم التالية:

المركز الأول: 25 ألف جنيه.

المركز الثاني: 15ألف جنيه.

المركز الثالث: 10آلاف جنيه.

وذلك بدلًا من جائزة واحدة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المترجمين الشباب للتقدم وزيادة فرص المتميزين منهم في الفوز وأيضًا تعديل شرط السن إلى40 عامًا.

‎وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي: «المركز القومي للترجمة، شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا»، أو بالبريد، اعتبارًا من 4 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر الجاري، يوميا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت.