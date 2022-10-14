أسعار الفراخ اليوم في بورصة الفيوم: انخفاض جنيهين للبيضاء و3 للبلدي

انخفضت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14 أكتوبر، بمختلف أنواعها بمحافظة الفيوم، حيث تراجعت بمقدار جنيهين لكيلو الفراخ البيضاء و3 جنيهات في سعر كيلو البلدي، بحسب بورصة الدواجن اليومية، ما تسببت في فرحة الأهالي بانخفاض أسعار الدواجن التي يعتمدون عليها في غذائهم بصورة كبيرة.

أسعار الفراخ اليوم

وقال مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إن أسعار الدواجن انخفضت خلال الساعات القليلة الماضية، موضحاً أنها جاءت كالتالي:

- سعر الفراخ البيضاء اليوم بلغ 37 بدلاً من 39 جنيهاً للكيلو، بانخفاض جنيهين عن الأيام الماضية.

- سعر الفراخ البلدي بلغ 52 جنيهاً بدلاً من 55 جنيهاً بانخفاض 3 جنيهات عن الأيام المنصرمة.

رقابة مكثفة على أسعار الدواجن

وأشار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّه هناك رقابة مكثفة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على أسواق الدواجن وأسعار الفراخ بصورة يومية، لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين أو رفع الأسعار عليهم.

إقبال على شراء الدواجن

وبحسب الغرفة التجارية، فإنّ هناك إقبالاً كبيراً على شراء مختلف أنواع الدواجن في محافظة الفيوم، وتعتبر وجبة شبه يومية لدى مختلف الأسر، خصوصاً مع بدء العام الدراسي الجديد وانتظام الطلاب في المدارس، حيث تحرص الأمهات على إعداد وجبة غداء تضم «بروتين» لأبنائهم للحفاظ على صحتهم وزيادة تركيزهم.

تربية الدواجن في المنازل

تجدر الإشارة إلى أنّ أهالي محافظة الفيوم خاصة في مختلف القرى الريفية بجميع المراكز تعتمد على تربية مختلف أنواع الطيور على أسطح المنازل، حيث تحرص السيدات على تربية الفراخ والبط والأوز والحمام داخل منازلهن، ويعتمدن عليها في إعداد الطعام دون الحاجة إلى شراء الطيور من الخارج، فضلاً عن تربية الدواجن لإنتاج البيض في المنزل أيضاً، لذلك تحقق المنازل الريفية اكتفاء ذاتيا لها.

5 آلاف مزرعة دواجن

وتحتضن محافظة الفيوم ما يقارب من 5 آلاف مزرعة لإنتاج الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض والدواجن البلدي، تنتج نحو 100 مليون دجاجة سنوياً، وتوفر نحو 25 ألف فرصة عمل لشباب أهالي المحافظة بمختلف المراكز والقرى، أكثرهم وأكبرهم في مركز طامية.