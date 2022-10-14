بالأسماء.. ارتفاع عدد الوفيات في حادث أسوان لـ7 أشخاص

ارتفعت أعداد الوفيات في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي إلى 7 وفيات، وتم نقل 5 جثث منهم لمشرحة أسوان العمومية وجثتين لمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزي.

وبحسب تصريحات الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عقب زيارته للمصابين بمستشفى كوم أمبو المركزي، فإن الوفيات ارتفعت إلى 7 وتم إيداع 5 منهم مشرحة أسوان العمومية و2 بكوم أمبو، كما يوجد في الحادث 8 مصابين يتم علاج بعضهم بمستشفى الصداقة التخصصي وكوم أمبو المركزي، كما تم نقل حالتين بالإسعاف في طريقهما للعلاج بمستشفى أسيوط الجامعي.

تفاصيل حادث أسوان

وتابع «حنفي»، أنه بمجرد وصول إخطار بحادث الصحراوي الغربي، تم إرسال ما يزيد عن 11 سيارة إسعاف، للتعامل السريع مع حالات المصابين التي استدعت نقلهم إلى مستشفيات كوم أمبو المركزي، ومستشفى الصداقة الجديدة التخصصي، وسفر حالتين لمستشفى أسيوط الجامعي، كما تم توفير 3 سيارات لنقل الجثث إلى المشرحة العمومية بأسوان وكوم أمبو.

ومن بين أسماء المتوفين في الحادث «أحمد عبد الرحمن، أسامة العمدة، هيثم عبدالحليم».

تفاصيل حادث «الصحراوي» بأسوان

وكان اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، تلقى صباح اليوم الجمعة، إخطاراً من شرطة النجدة بتلقيه بلاغاً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق فارس بالصحراوي الغرب شمال غرب محافظة أسوان.

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الحادث وقع في قرية فارس بالطريق الصحراوي، وكان الميكروباص يستقله عدد من أهالي قرية الديوان النوبية، بعد عودته من فرح في قرية توماس التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.