«واشنطن» تعلن إرسال ذخائر ومركبات عسكرية إلى أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال ذخائر ومركبات عسكرية إلى أوكرانيا في أحدث حزمة مساعدات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتخصيص 725 مليون دولار إضافيا لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، إن رئيس البلاد، منح وزير الخارجية، أنتوني بلينكن الصلاحيات لتخصيص 725 مليون دولار، من المنتجات الدفاعية وخدمات «البنتاجون» والتدريب العسكري لغرض مساعدة أوكرانيا.

وبلغت حجم مساعدات «واشنطن» العسكرية لأوكرانيا، أكثر من 17.5 مليار دولار.وتضمنت حزمة المساعدات الذخيرة، بما في ذلك الصواريخ لأنظمة «هيمارس»، وكذلك العربات المدرعة، بما فيها عربات «هامفي».

وأوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تبحث جميع الخيارات لدعم الاتصال بالإنترنت في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

حزمة المساعدات الأمريكية لن تتضمن قدرات جديدة أو دفاعات جوية

وفي سياق متصل، قال مسؤولان أمريكيان مطلعان، إن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة من المتوقع أن تشمل ذخائر ومركبات،لكنها لن تتضمن قدرات جديدة أو دفاعات جوية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، إن وزارة الدفاع «البنتاجون» تلقت طلبا من مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة « تسلا»، الملياردير إيلون ماسك، لتمويل شبكته من الأقمار الاصطناعية، «ستارلينك» التي تقدم اتصالات مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية

«ستارلينك» قدم الإنترنت واسع النطاق لأكثر من 150 ألف محطة أوكرانية

وقدم «ستارلينك»، يضم أكثر من 2200 قمر صناعي في مدار منخفض، الإنترنت واسع النطاق لأكثر من 150 ألف محطة أوكرانية على الأرض.

وزادت «موسكو» عدد قاذفاته الاستراتيجية«توبوليف 160» الملقبة بالبجعة البيضاء، المتمركزة في قاعدة «أولينيا» الجوية بالقرب من الحدود «الفنلندية النرويجية» إلى 11 قاذفة تفوق سرعة الصوت، وفقا لما ذكره موقع «فاكتسيك» النرويجي.

وهناك 7 قاذفات استراتيجية«تو-160» في صور الأقمار الصناعية التي تم إصدارها حديثا، و4 طائرات «تو-95» في القاعدة الواقعة في أقصى شمال غربي روسيا، وفي الدائرة القطبية الشمالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«موسكو»: الجيش البيلاروسي لن يتم تدريبه على استخدام الرؤوس الحربية النووية

بدوره، قال نائب رئيس الوفد الروسي، قنسطنطين فورونتسوف، إن «موسكو» لا تخطط حاليا لنقل تقنياتتجهيز الطائرات بأسلحة نووية إلى «مينسك».

وأشار فورونتسوف، في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة»، إلى الحديث حصريا عن نقل «إسكندر-إم» إلى بيلاروسيا، ومنح بعض طائرات «سو-25» القدرة التقنية على حمل أسلحة نووية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وأضاف فورونتسوف، أن الجيش البيلاروسي لن يتم تدريبه على استخدام الرؤوس الحربية النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.