تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير.. استقبال الأعمال يبدأ اليوم

جائزة الدولة للمبدع الصغير التي تقدمها وزارة الثقافة تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، تمثل أحد أشكال رعاية وزارة الثقافة للموهوبين، من خلال اكتشاف المواهب في المجالات الفنية والأدبية والابتكارات العلمية للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة، وأعلنت الوزارة فتح باب التقدم للجائزة ابتداء من اليوم 15 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2022، وفق الضوابط الآتية:

شروط جائزة المبدع الصغير 2023:

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

تتضمن الشروط 15 شرطا من أبرزها:

1- أن يكون المتقدم مصريا.

2- ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة 18 عاما.

3- بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 سنة كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 سنة كمستوى ثان.

4-- لا يحق للفرد التقدم في أكثر من فرع.

5- في الأعمال الجماعية في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين في العمل، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوى. (الحد الأقصى للعمل المشترك 3 أشخاص)

13- التقديم إلكترونيً عبر الموقع الخاص بالجائزة www.ckp.eg

14- التقديم يدويًا بفلاش ميمورى يوضع عليه العمل وملف BDF يتضمن (استمارة الجائزة مستوفاة، وصورة واضحة لشهادة ميلاد المتقدم) وإرسالها عبر البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة «1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك».

مجالات جائزة المبدع الصغير

1- الآداب:

القصة

الشعر

المسرح

2- الفنون:

- الرسم

- العزف

- الغناء

3- الإبداع والابتكار:

- التطبيقات والمواقع

- الابتكارات العلمية

قيمة جائزة المبدع الصغير 2023:

تبغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه في كل فرع من الفروع.

للاطلاع على الشروط تفصيليا من الموقع الرسمي للجائزة من هـنـــــــــــــــا.