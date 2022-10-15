تنفيذ 100% من مشروعات كهرباء مصر الوسطى بتكلفة 406.7 مليون جنية في 5 محافظات بالصعيد

نجحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في تنفيذ 100% من مشروعات كهرباء مصر الوسطى بتكلفة 406.7 مليون جنيه في 5 محافظات بالصعيد، بالجودة المطلوبة.

ماتم تحقيقة من انجازات بنطاق الشركة

وأشاد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بما تم تحقيقه من إنجازات للمشروعات لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتي تضم بنطاق عملها محافظات «الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد» والمستوى الرفيع للأداء الفني والمالي والتجاري والإداري، الذى عكسته بنود الميزانية تحت قيادة وإشراف المهندس رأفت حسين شمعة.

وقال «شمعة» لـ«الوطن»، إن ما تحقق نتيجة جهد وتفاني جميع العاملين بالشركة، موجها تحية لكل عامل بالشركة أسهم بإخلاصه في هذا النجاح، متمنيا مزيد من النجاح والتوفيق للشركة بسواعد أبنائها المخلصين.

تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقريراً تضمن ميزانية العام المالي 2021- 2022، والتي تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

ولفت إلى أنه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض، فقد نفذت الشركة خطة استثمارية بتكلفة تصل إلى نحو 406.7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 102% من المستهدف تمثلت في الآتي:

- إضافة خطوط جديدة وكابلات جهد متوسط بطول 735 كم .

- إضافة 647.9كم على شبكة الجهد المنخفض لتقصير أطوال السورتيهات.

- إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول ( 243) كم واحلال عدد (3690) عامود جهد منخفض .

- إضافة 275 محولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال وعمل سلسله احلال لعدد (652) محول توزيع .

-انخفاض أعطال الجهد المتوسط من 471 عطل بالعام السابق الى 418 عطل بالعام الحالى

واشار شمعة الي انه تم تنفيذ الخطة الممولة من الخزانة العامة للدولة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث تم تعديل مسار بإجمالي اطوال كابلات 353.22 كم باجمالى تكلفه بلغت 362.4 مليون جنيه حتى تاريخه بنسبة تنفيذ 100% لافتا الي أنه بناء على ما تم تنفيذه من عمليات الخطة الاستثمارية وبرنامج الصيانة ، كان له مردود إيجابى فى انخفاض أعطال الجهد المتوسط من 471 عطل بالعام السابق الى 418 عطل بالعام الحالى ومن ثم استقرار واستمرارية التغذية الكهربائيه لدى المشتركين ، وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية بنسبة 1.7 % من المستهدف .

نسبة تنفيذ المشروعات والمقايسات 106% من المستهدف

واشار شمعة الي انه نظراً لما يشهده الصعيد حالياً من اهتمام القياده السياسيه بتنميته وما يتبع ذلك من تنفيذ مشروعات قومية وضخ استثمارات ضخمه فقد تم الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات الاستراتيجيه ومشروعات الغير والتى بلغت تكلفتها أكثر من 2.5 مليار جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروعات والمقايسات 106% من المستهدف ومن ثم تحقيق رؤية ورسالة الشركة من حيث توفير الطاقة الكهربائية لكافة العملاء نطاق عمل الشركة .

تطوير مراكز الخدمه التابعه للشركة

واكد شمعة انه تم الانتهاء من تركيب عدد 1.9 مليون عداد مسبق الدفع وعدد 26 الف عداد ذكى فى اطار خطة الشركة لاستبدال العدادات التقليديه لافتا الي اطلاق الشركة خطة لتطوير مراكز الخدمه التابعه للشركة وذلك من خلال توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمه وميكنة جميع الخدمات حيث تم تطوير 6 مركز خدمة فى العام المالى 2021/2022 وتجهيز 2 سياره للعمل كمركز خدمة متنقل فى الاماكن البعيده تيسيراً على المواطنين.

وفاء الشركة بالتزاماتها الماليه

واشار شمعة الي انه فى اطار المجال التجارى فقد تلاحظ وجود تطور فى جميع المؤشرات التجاريه خلال العام المالى 2021/2022 مقارنة بالعام المالى السابق وخاصة كمية الطاقه المباعه حيث تطورت بنسبه 13.26% بالرغم من تطور الطاقه المشتراه بنسبة 4.14% فقط مما يؤكد مجهودات الشركة لزياده الطاقه المباعه والذى ظهر مردوده فى تحسن نسبة الفقد والتى بلغت 19.31% فى العام المالى الحالى بنسبة تحسن بلغت 6.59% عن العام السابق مما ساهم فى تحقيق وفر للشركة مبلغ وقدره 986.5 مليون جنيه أدى الى وفاء الشركة بالتزاماتها الماليه

96% نسبة التحصيل بالشركة

وقال شمعة ان نسبة التحصيل للشركة بلغت 96% والذى ادى الى زيادة المتحصلات النقدية لتبلغ 15.5 مليار جنيه بنسبة تطور اكثر من 17% عن العام السابق لافتا الي ان متحصلات الضبطيه القضائيه وشرطة الكهرباء زادت لتصل الى مبلغ 1.1 مليار جنيه والذى ساهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيوله النقديه بالشركة .

حصول مركز تدريب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على شهادة الايزو

واشار شمعة الي حصول مركز تدريب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على شهادة الايزو 9001/ 2015 لجودة الإجراءات حيث قام المركز بتنفيذ إجراءات الجودة فى جميع العمليات والأنشطة.