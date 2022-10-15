مصرع شاب وطفل في تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية بكفر الشيخ

لقي شاب وطفل مصرعهما في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودرجاة نارية بطريق «قرية أبو غنيمة - فوه» في محافظة كفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق.

ملابسات الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة فوه، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «قرية أبو غنيمة - فوه» التابعة لنطاق المركز، ما أسفر عن مصرع شخصين جري نقلهما عبر سياراتي إسعاف إلى مستشفى فوه.

المتوفيان في الحادث

وتبين من خلال سجلات المستشفى وفاه كل من «عطية ع»، 17 عاما، و«محمد . أ»، 12 عاما، ويقيمان بقرية قبريط.

وحُرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة فوه، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.