رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مصرع شاب وطفل في تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية بكفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
11:47 ص | السبت 15 أكتوبر 2022
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقي شاب وطفل مصرعهما في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودرجاة نارية بطريق «قرية أبو غنيمة - فوه» في محافظة كفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق.

ملابسات الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة فوه، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «قرية أبو غنيمة - فوه» التابعة لنطاق المركز، ما أسفر عن مصرع شخصين جري نقلهما عبر سياراتي إسعاف إلى مستشفى فوه.

المتوفيان في الحادث

وتبين من خلال سجلات المستشفى وفاه كل من «عطية ع»، 17 عاما، و«محمد . أ»، 12 عاما، ويقيمان بقرية قبريط.

وحُرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة فوه، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

 

 

اقرأ المزيد:

حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ.. تغيير مديري الأمن والبحث الجنائي

حُزن في كفر الشيخ بعد وفاة طالبة ثانوي في حادث سير: «شهيدة العلم»

محافظ كفر الشيخ ينعى معلمة توفيت في حادث سير أثناء توجهها إلى المدرسة

أخبار كفر الشيخ في 24 ساعة.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث سير وغرق طفل

أخبار كفر الشيخ في 24 ساعة.. مصرع 4 طلاب في حادث سير وغرق 3 بمصيف بلطيم
بقلم خير الله فؤاد