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ملتقى لتوظيف 1500 شاب وفتاة من أبناء مدينة أكتوبر الجديدة

كتب:

مارينا رؤوف
11:07 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
مصانع السيارات

مصانع السيارات

تُنظم جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، ملتقى لتوظيف 1500 شاب وفتاة من أبناء مدينة أكتوبر الجديدة، بالتعاون مع جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

وقال رومون عطا الله، رئيس لجنة التوظيف والتشغيل بالجمعية، إنّ الملتقى سيشهد حضور ممثلي الشركات لمقابلة طالبي التشغيل لعرض الفرص التوظيفية عليهم، والتعاقد معهم وفق الاشتراطات التي تٌطبقها الجمعية لتحقيق مصالح الأطراف وتوفير بيئة عمل مناسبة للعمال والموظفين.

وظائف بصناعة السيارات والصناعات الغذائية

وأوضح رومون، أنّ أبرز القطاعات التصنيعية التي ستعرض الفرص التوظيفية على أبناء أكتوبر الجديدة، هي صناعة السيارات والبلاستيك واللمبات والصناعات الغذائية والكيماوية.

تشجيع الاستثمار وتقليص معدلات البطالة

وأشاد المهندس مصطفى عبيد، عضو مجلس إدارة الجمعية، ورئيس مجلس أمناء اكتوبر الجديدة، بالتعاون المشترك بين جمعية مستثمري أكتوبر وجهاز المدينة، برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود، لتحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص في توفير بيئة عمل مناسبة، لتشجيع الاستثمار من ناحية وتقليص معدلات البطالة من ناحية أخرى.

على صعيد متصل، أكد المهندس أحمد راشد، عضو مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس أمناء أكتوبر والجديدة، أنّ الجمعية تحرص على توفير الخدمات للعاملين بمصانع المدينة، من خلال توفير مواصلات لتنقلات عمالها، وسكن وتأمين صحي وتأمين اجتماعي، علاوة على أنّ هناك شركات توفر وجبات غذاء وتأمين على الحياة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.