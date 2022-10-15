«الأرصاد»: أمطار خفيفة على السواحل والقاهرة الكبرى حتى الأحد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة في الليل، والأولى في الصباح، بما يتطلب ارتداء ملابس تناسب الأجواء، لافتا إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار التي بدأت منذ قليل، على البحيرة والاسكندرية، وستستمر حتى الأحد في مناطق بالقاهرة الكبرى.

تقلبات جوية على شمال البلاد

وأوضح «شاهين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك تقلبات جوية على شمال البلاد لأول مرة في فصل الخريف، فضلا عن سيطرة أجواء مائلة للحرارة نسبيا على نفس المنطقة، لتأثير رياح جنوبية على كل الأنحاء الشمالية، بسبب تواجد منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط.

التقلبات الجوية ستؤدي لارتفاع درجات الحرارة

أشار الدكتور محمود شاهين إلى أن التقلبات الجوية ستؤدي لارتفاع درجات الحرارة، إذ تسجل القاهرة الآن 28 درجة، والإسكندرية 29 درجة، ومطروح 28 درجة، مضيفا أنه مع التقدم في الوقت يقترب المنخفض الجوي من السواح، وأن هناك اضطرابا في حركة الملاحة على البحر المتوسط مع وجود المنخفض الجوي إلى جانب نشاط الرياح.

وأوضح أن حركة الأمواج، ستبلغ 2.5 متر على البحر المتوسط، مقارنة بالبحر الأحمر الذي سيكون معتدلًا ومتاحًا لكل أعمال الصيد والملاحة، كما ستشهد المناطق الساحلية على البحر المتوسط، سقوط أمطار متوسطة ورعدية، ومن ثم تتقدم لمحافظات جنوب الوجه البحري، ومن الممكن أن تصل إلى محافظات القاهرة الكبرى.

المنخفض الجوي يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، ذكرت في بيان لها، أن المنخفض الجوي يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح وتساقط لأمطار متفاوتة الشدة، على مختلف الأنحاء، يصاحبها برق ورعد متوسطي الشدة، على السواحل الشمالية تكون آخر اليوم خفيفة على القاهرة.