وزيرة الهجرة: أتواصل مع المصريين بروسيا وأوكرانيا للاطمئنان عليهم

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عدد المصريين في الخارج يتراوح بين 10 و12 مليونا، ويصعب توقع عدد من يجلبون سيارات من الخارج ويستفيدون من المبادرة.

التنسيق مع وزارة الخارجية

وأضافت «جندي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنها تتواصل مع المصريين في روسيا وأوكرانيا عبر «زووم» للاطمئنان عليهم، وهل هم في أماكن آمنة من عدمه، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارتين في كييف وموسكو.

وأكملت أنه من باب الاحتياط يجب تحرك المصريين في أوكرانيا إلى أقرب حدود آمنة لهم، والمقيمين في رومانيا فتحوا أبوابهم لاستقبال الجالية في أوكرانيا.

عدد المصريين في أوكرنيا

وأكدت أنه بدأ منذ فترة القلق على المصريين في روسيا، ولذا يجب الاطمئنان عليهم، لافتة إلى أن عدد المصريين في أوكرانيا قليل جدا وهؤلاء هم الذين كانوا في أماكن لا تشهد قلاقل خلال الفترة الحالية.

واختتمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الاهتمام بأي شخص في الخارج كما لو كانوا ألف، لأن العنصر البشري والمواطن المصري هو محور التنمية.