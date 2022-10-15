هشام يكن: استضافة مصر لقمة المناخ مصدر فخر

تحدث هشام يكن نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، حول استضافة قمة المناخ بمصر في شهر نوفمبر المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال هشام يكن، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن مصر دولة كبيرة وعريقة، وأنا بالفعل فخور وسعيد باستضافة مصر للأحداث الكبيرة خلال السنوات الماضية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس الجمهورية يبذل كل لحظة جهودا كبيرة لرفعة البلاد

وتابع نجم القلعة البيضاء الأسبق: «رئيس الجمهورية يبذل كل لحظة جهودا كبيرة لرفعة البلاد، ومصر تثبت يوما بعد الآخر، أنها قادرة على استضافة كل دول العالم في الأحداث الكبيرة التي تقام على أرضها، في مختلف المجالات، ومن الآخر مبقاش عندنا مستحيل»

وأضاف يكن، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح للحفاظ على البيئة، والاستعداد لمؤتمر المناخ، وبالفعل مصر تقدم عظمة في مجال البيئة، إضافة إلى التوسع في المشروعات الخضراء.

حدث رائع سيفيدنا كثيرا

واختتم: «القيادة السياسية بذلت مجهودا كبيرا في المحافظة على البيئة، إذ جرى استحداث أساليب جديدة ونظيفة للحفاظ على البيئة ومنع التلوثات، ويجب علينا كمصريين أن نقدم كل ما هو جديد من أجل الظهور بشكل مميز، وبالفعل حدث رائع سيفيدنا كثيرا»

بذكر أن قمة المناخ، سنوية تحضرها 197 دولة، من أجل مناقشة التغيرات المناخية، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة المشكلة ومعالجتها.