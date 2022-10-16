سقوط أمطار متوسطة على دمياط.. وانتظام حركة الصيد

شهدت محافظة دمياط، سقوط أمطار متوسطة على بعض الأنحاء في القرى، منذ فجر اليوم الأحد، وحتى الساعات الأولى من الصباح، وسادت على أغلب مراكز ومدن المحافظة حالة من الطقس السيئ.

رفع درجة الاستعداد

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع أي طارئ يحدث نتيجة لعدم استقرار الطقس.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن وجود فرص لسقوط الأمطار، إذ تشهد البلاد استمرار انخفاض في درجات الحرارة؛ ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

انتظام حركة الصيد

وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، إنّ أعمال الصيد منتظمة في بوغاز عزبة البرج، حيث بدأت المراكب، صباح اليوم، في الخروج للصيد والدخول إلى البوغاز، مضيفًا لـ«الوطن»، أنّ طقس اليوم الأحد ملائم للصيد، إذ إنّ سرعة الرياح وارتفاع الموج طبيعية ومناسبة للصيد.