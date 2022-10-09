«تموين دمياط»: تحرير 1349 محضرا ضد المخالفين خلال سبتمبر الماضي

نفذت مديرية التموين بدمياط حملات مكثفة على الأسواق والمحلات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذلك التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

1349 محضرا ضد المخالفين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1349 محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التي شنتها خلال شهر سبتمبر الماضي حيث تم تحرير 129 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير 1220 محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ 62 عينة من المطاحن، منهم 18 عينة من القمح المُعد للطحن وعدد 26 عينة دقيق، وكذلك عدد 18عينة نخالة.

توريد 6100 طن أرز شعير للشون الحكومية

وفي سياق متصل، أكد على الغزاوي مدير مديرية التموين عن انتظام عملية توريد محصول الأرز بالشون والمضارب الحكومية حيث تم توريد 6100 طن حتى مساء أمس السبت، علاوة على استمرار المتابعة للتصدى لمحاولات تخزين الأرز و اخفاؤه بغرض بيعه بالسوق السوداء، حيث تم ضبط عدد من الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.