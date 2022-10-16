«يورونيوز»: المناخ البارد يزيد من ارتفاع الطلب على الطاقة في أوروبا

ذكرت قناة «يورو نيوز» الإخبارية أنَّ ارتفاع أسعار الغاز والطاقة في أوروبا نتيجة لانخفاض الإمدادات الروسية قد أدى إلى زيادة التضخم وإعاقة النشاط الصناعي وزيادة التكلفة على المستهلكين قبل فصل الشتاء، وتضطر أوروبا حاليا إلى شراء الغاز بأسعار مرتفعة للغاية، وتسعى جاهدة للحد من استخدام الطاقة لتجنب نقص الوقود هذا الشتاء ، لكن تنبؤات الطقس تشير إلى خطر حدوث موجة برد يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب ولو بشكل مؤقت.

أوروبا قد تواجه موجة برد في ديسمبر

وتابعت «يورو نيوز» في تقرير لها، أنَّه رغم مستويات تخزين الغاز المرتفعة والتدفق الثابت للغاز الطبيعي المسال، لا تزال أوروبا تواجه مخاطر نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي وتقنين الطاقة مما قد يؤدي إلى تفاقم الازمة الاقتصادية.

وأشارت التوقعات الصادرة عن المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية، أن أوروبا قد تواجه موجة برد في شهر ديسمبر، مما يشير إلى ضغوط إضافية محتملة على الطاقة، إذ تحاول الدول التعامل مع إمدادات الغاز الروسية القليلة والارتفاعات العالية في أسعار الطاقة.

ونقل التقرير عن كارلو بونتمبو مدير خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية: «لا يزال هناك خطر كبير من انتشار البرد، ولا يزال الخطر أعلى قليلاً من المعتاد»، متابعًا «إذا كان لدينا انخفاض في درجة الحرارة، فيمكننا أن نتوقع ارتفاعًا طفيفًا في الطلب على الطاقة للتدفئة».

هواء سيبيريا وآسيا الوسطى البارد وراء انخفاض الحرارة

وتابع التقرير أنَّه خلال الأسابيع القليلة المقبلة يبدو الطقس في أوروبا الغربية معتدلاً، وذلك بفضل الرياح الغربية الدافئة القادمة من شمال المحيط الأطلسي، لكن نماذج التوقعات المناخية تشير إلى وجود فرصة أكبر من المعتاد لزيادة الضغط الجوي المرتفع فوق أوروبا في ديسمبر، ما قد يؤدي إلى جلب الهواء البارد من سيبيريا وآسيا الوسطى والتسبب في انخفاض في درجات الحرارة يحتمل أن يصل إلى عدة درجات.