مبيعات حديد التسليح تتراجع إلى 664 ألف طن في سبتمبر

تراجع إجمالي مبيعات حديد التسليح في السوق المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 664 ألف طن، مقارنة بكميات بلغت 979.4 ألف طن في شهر أغسطس، بانخفاض نسبته 47.4%، وبفارق كميات بلغ 315 ألف طن، ما أرجعه عاملون بسوق الحديد إلى حالة الهدوء في الأسواق بعد انتهاء موسم الصيف.

ارتفاع على أساس سنوي

وأظهرت بيانات المبيعات، التي أبلغت بها المصانع المحلية وزارة التموين، أن المبيعات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6% تقريبا، حيث بلغ إجمالي مبيعات شهرسبتمبر من العام الماضي نحو 624.6 ألف طن، بفارق بلغ 39.4 ألف طن.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي مبيعات حديد التسليح خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 6 ملايين طن، مقارنة بـ 5 ملايين و150 آلاف طن للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 16.5%.

أعلى مبيعات على الإطلاق

وكان شهر أغسطس الماضي حقق أعلى مبيعات لحديد التسليح على الإطلاق، وهو ما أرجعه في حينها مصدر بسوق الحديد إلى شراء التجار كميات كبيرة والقيام بالتخزين خوفا من ارتفاع أسعار الخامات وتحركات سعر الصرف، فضلا عن وجود طلب نتيجة تحركات في بعض أجزاء سوق البناء، فضلا عن طلب المشروعات القومية، والبنية التحتية.

وقال مصدر مسؤول بأحد المصانع، لـ«الوطن»، إنّ تراجع المبيعات في سبتمبر أمر طبيعي في ظل انتهاء موسم الصيف، والذي عادة ما يشهد تحركات في عمليات التشييد وقيام الأفراد باستكمال مشروعات البناء، وخاصة العاملين بالخارج، وأكد المصدر أنّ تباطؤ المبيعات عادة ما يبدأ بعد شهر أغسطس، لافتا إلى أن المبيعات كانت تسير بشكل جيد خلال الفترة من مارس حتى أغسطس.

وقال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية إن تراجع الطلب في الوقت الحالي يرجع إلى تغير أولويات إنفاق الأفراد، مع بدء موسم الدراسة، فضلا عن هدوء الأسواق في مثل هذا التوقيت من العام، موضحا أن الأسعار تشهد ثباتا منذ شهور نتيجة استقرار أسعار الخامات في البورصات العالمية.