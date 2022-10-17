قوى وأحزاب سياسية تشيد بخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا

علّق النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن خروج 25 شخصًا من المحبوسين احتياطيا، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص الذين جرى العفو عنهم حتى الآن تجاوز 1000 شخص.

مصر تمر بمرحلة استقرار

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر تمر الآن بمرحلة استقرار ودولة قوية قادرة على أن تلحق بالإرهاب شر هزيمة، وقادرة في نفس الوقت على الحوار مع شبابها، وتفتح مجال النقاش السياسي.

وأشار إلى أن إعادة تفعيل لجنة العفو هي مقدمة للحوار الوطني، إذ أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم اتخاذ إجراءات لصالح الشباب، وأكد أن القيادة السياسية حريصة على التعامل مع كافة القضايا بشكل متوازي، فأطلقت مبادرة حياة كريمة كما دعت إلى الحوار الوطني.

«التجمع»: جهد كبير من لجنة العفو الرئاسي

من جانبه، علق النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، على خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، قائلا إن خروج المحبوسين احتياطيا بشكل سريع، وتوفيق أوضاعهم يشيع حالة من الاستقرار في الأوساط السياسية.

وأضاف «عبدالعال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه كان يعتقد، أن لجنة العفو الرئاسي معنية بمن صدر ضده أحكام، ولكن التطرق للمحبوسين احتياطيا بمثابة إنجاز وتطور كبير في عمل اللجنة.