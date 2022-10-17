ضبط 93 طن أرز شعير وتقاوي قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة مكبرة لمتابعة ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 93 طن أرز شعير وتقاوي قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

ضبط 3 أطنان أرز في أولاد صقر

وقامت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة صلاح منصور محمد، مدير الإدارة، ومحمد أسامة، رئيس الرقابة التموينية، بحمله تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين أولاد صقر، وتمكنت أثناء مرورها بقرية بني حسن من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 المتواجد على مفارش للتجفيف مقدارها 3 أطنان، وتم أخذ الإقرارات اللازمة بتوريدها.

ضبط سيارة محملة بـ2 طن أرز

كما تم ضبط كمية مقدارها 2 طن أرز شعير محملة على سيارة نصف نقل، وتم متابعة توريدها إلى شونة سنجها في كفر صقر، كما تم ضبط 4 أطنان أرز شعير محملة على جرار زراعي وتم متابعة توريدها لشونة سنجها بكفر صقر، كما تم ضبط سيارة جامبو وعليها حمولة 10 أطنان من الأرز الشعير وجرى توريد الكمية لمضرب الأرز بكفر صقر.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط كمية من الأرز الشعير في سيارة نصف نقل يقدر حجمها بـ2 طن، وتم توريدها لشونة سنجها بكفر صقر، وكذلك 3 أطنان محملة على جرار زراعي وتم متابعة توريدها لشونة سنجها بكفر صقر، كما تم ضبط كمية من الأرز الشعير بسيارة جامبو تقدر بـ10 أطنان وتم توريدها لمضرب الأرز بكفر صقر، ليصبح إجمالي الكمية المضبوطة قبل تهريبها 34 طن تقريبا، كما تمكنت الحملة من ضبط 4 جرارات زراعية محملة بـ60 طن تقاوي أرز تابعة لوزارة الزراعة.

حملات مكثفة لمراقبة المحال التجارية

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.