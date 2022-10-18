حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 18-10-2022 مهنيا وعاطفيا

أصدرت عبير فؤاد خبيرة الفلك وعلم الأبراج توقعات حظك اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر على الصعيدين العاطفي والمهني، منوهة بضرورة التريث في الأمور العاطفية والتفكير بحكمة قبل اتخاذ القرارات مع الشريك وفي محيط العمل، والابتعاد عن الدخول في صراعات ليس لها داعي.

ووفق الفلك، فإن مولود برج الثور لا يقدم على تغيير رأيه مهما كانت الظروف، والمعدن الخاص بالبرج هو النحاس، وأن الكوكب المسيطر على هذا المولود هو فينوس، ويفضل دائما يوم الجمعة دونًا عن باقي الأيام، ويعد الزمرد والجاد والمرجان من أبرز الأحجار الكريمة الخاصة بالبرج.

واليوم الثلاثاء 18 أكتوبرالجاري، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة حظك اليوم لمواليد برج الثور، نستعرض توقعات البرج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تخبر عبير فؤاد مولود برج الثور أن اليوم الثلاثاء ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك في محيط العمل حتى لا تقع في أزمات.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

وفي الجانب العاطفي مع اشلريك، فالقمر في مربع برجك، وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

الحب ومولود برج الثور

رغم المظهر القوي لمولود برج الثور إلا أنه يملك شخصية عاطفية ورومانسية بشكل كبير، إذا وقع في الحب لا يستطيع السيطرة على الفوة بداخله، وتجده يستطيع الانسجام مع شريك حياته بشكل كبير، ويسعى دائما إلى تكوين أسرة، كما يحرص دائما على توفير ما يحتاج إليه شريكه حتى يستطيع الشعور بالسعادة الكاملة.