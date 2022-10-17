ارتفاع الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط

ظل استهلاك المجوهرات الذهبية في الربع الثاني أعلى بنسبة 6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ومع ذلك، على أساس النصف الأول، ظل الطلب منخفضًا بشكل طفيف بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، بحسب بيانات منصة ريفنتيف، إذ أثّر التباطؤ في النمو الاقتصادي في الصين بسبب القيود الصارمة لكورونا على الطلب على المجوهرات الذهبية بشكل كبير.

قال رئيس أبحاث المعادن الثمينة في Refinitiv Metals، ديباجيت ساها، إن مؤشر ثقة المستهلك الصيني، الذي يصف درجة رضا المستهلكين عن الوضع الاقتصادي الحالي والتوقعات بشأن الاتجاه الاقتصادي المستقبلي، تقلص بنسبة 27% في النصف الأول، ما يدل على التشاؤم الشديد للمستهلكين الصينيين حيث لم تنخفض قيمة المؤشر أبدًا عن 95 في 3 عقود، وفي بيئة كهذه، يميل المستهلكون إلى الادخار أكثر، ويوضح الانكماش في المؤشر العقاري أيضًا أن الطبقة الوسطى الصينية الآخذة في التوسع قد تباطأت في عمليات الشراء الفاخرة في هذه المرحلة من الزمن.

أضاف في مذكرة بحثية: «فيما يتعلق بالطلب على المجوهرات ، على الرغم من أن الربع الثاني يظل تقليديًا دائمًا ربعًا هادئًا نسبيًا، في ظل الخلفية الاقتصادية الحالية، لم يكن هناك مفاجأة أن المستهلكين الصينيين فضلوا التراجع عن شراء المجوهرات، مما أدى إلى انكماش بنسبة 25% إلى 99.5 طنًا على أساس سنوي. على أساس العام».

ارتفاع الطلب على المجوهرات في الهند

وتابع قائلاً: «ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الهند إلى 125 طنًا في الربع الثاني، مسجلاً نموًا قويًا بنسبة 56% على أساس سنوي. أدى الجمع بين مشتريات حفلات الزفاف والمهرجانات، مدعومًا بالانخفاض السريع في الأسعار في شهر مايو، إلى زيادة الطلب القوي.

بعد فترة هدوء استمرت عامين متتاليين بسبب الوباء، أتيحت الفرصة للمستهلكين في الهند لشراء الذهب ماديًا خلال مهرجان أكشايا تريتيا الهندوسي، وبالنسبة للنصف الثاني، سيعتمد الطلب على المجوهرات على إنعاش الاقتصاد الهندي وكيفية تعامل البنك المركزي مع التضخم، بعدما رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير».

وواصل رئيس أبحاث المعادن الثمينة في Refinitiv Metals: «ظل الطلب على المجوهرات في بقية الأسواق الآسيوية مثل تايلاند وفيتنام واليابان وماليزيا مستقرًا نسبيًا، حيث شهدت المنطقة وصول السياح بعد رفع القيود الوبائية واتخذت الحكومات المعنية مزيدًا من الإجراءات لإنعاش الاقتصادات المحلية، مما شجع المستهلكين على ذلك. زاد الاستثمار في المجوهرات للمهرجانات والزفاف والأغراض الأخرى ذات الصلة في الربع الثاني».

وأردف قائلاً: «شهدت منطقة الشرق الأوسط طلبًا جيدًا على المصوغات الذهبية، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط وعودة السائحين بشكل جيد في الاقتصادات العربية. لم يكن الطلب السياحي مرتفعًا جدًا في سوق الذهب في الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهم المستهلكون المحليون فقط في الطلب. وبالنظر إلى المستقبل، لا نتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير، حيث سيظل الطلب السياحي ضعيفًا بسبب تآكل القوة الشرائية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية».