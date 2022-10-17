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مسؤول أمريكي: الأزمة الأوكرانية ستطول.. و«بي- 52» ستشارك بمناورات «الناتو»

كتب:

عمرو حسني
09:48 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
البنتاجون الأمريكية

البنتاجون الأمريكية

توقع مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن تطول الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن يستمر دعم الناتو لكييف، مشيرا في تصريحات خاصة نقلتها شبكة سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الإثنين، إلى أن قاذفات أمريكية من طراز بي- 52 ستشارك في مناورات نووية لحلف الناتو، بعد أسبوعين من تهديدات روسية باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خبر عاجل بثته نفس القناة، عن تعرض بلاده لعدة هجمات بطائرات مسّيرة، مشيرا إلى النجاح في إسقاط بعضها.

وشهد الأسبوع الماضي تبادلا للقصف بين روسيا وأوكرانيا، وكانت البداية بتوجيه ضربة لجسر القرم المستخدم في نقل الأسلحة الروسية، ما دفع موسكو إلى ضرب العمق الأوكراني، ما أسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين.

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بقلم عمرو حسني