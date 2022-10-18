جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع «إنفوجراف وفيديو»

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٦٣ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١١ وحتى ١٧ اكتوبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملات مكيرة على المطاعم واسواق اللحوم، حيث تم ضبط أكثر من 4 طن لحوم بلدي ومستوردة غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومنها غير مختوم ومذبوحة خارج المجازر، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 طن و745 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 9 الاف و807 رأس ضد امراض الجلد العقدي وجدري الضأن وطاعون المجترات الصغيرة، كما تم عقد 8 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، لمتابعة حركة تقاوي القمح والتأكد من توافرها بجميع الجمعيات الزراعية، كذلك جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما تم عقد اجتماع مع جهاز حماية الأراضي، لمتابعة موقف التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها، كما تم عقد ندوة ارشادية حول التربية المنزلية للدواجن، كذلك شهدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوم جنى محصول القطن بمركز قويسنا، كما واصلت المديرية حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد (17) حالة، كذلك تم عقد ندوة حول محصول القمح بمركز اشمون، كما واصلت مديرية الطب البيطري اعمال التقصي حول الحمى القلاعية باسواق الماشية، وتوعية المربيين بأهمية التحصين.

فيما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي لتفقد سير العمل بالجمعيات الزراعية حيث قام بزيارة الجمعية الزراعية بالعصلوجى والجمعية الزراعية ببردين بمركز الزقازيق، كما شنت مديرية الطب البيطري 16 حملة مكبرة على أسواق اللحوم تم خلالها المرور على 131 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط أكثر من 7 طن لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 30 ألف و300 رأس من الاغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما تم عقد 71 ندوة ارشادية و194 لقاء إرشادي، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مركزي كوم حماده، وأدى النطرون.

بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 41 كجم لحوم ودواجن ومصنعاتهم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 9 الاف و485 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما قامت إدارة الارشاد بتنظيم 34 ندوة ارشادية، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة السويس، افتتاح مجمع خدمات الجمعية الزراعية بقرية شندوره وذلك بحضور رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، استمرار أعمال حملة مكافحة القوارض عقب الحصاد الصيفي، كما تم عقد ندوة ارشادية لمحصول القمح، فضلا عن يوم حقل لمحصول بنجر السكر، كما واصلت متابعة جنى محصول القطن وحصاد محصول الارز جنوب بورسعيد، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على شون توريد الارز الشعير المحلى، للتيسير على المزارعين، كذلك المرور على حلقات تجميع القطن، كما تم عقد ندوة حول محصول القمح، كذلك تم متابعة سير الاعمال بالادارات الزراعية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، متابعة مراكز تجميع وتوريد القطن، كما تم عقد ندوة حول زراعة القمح، كما تم عقد اجتماعاً موسعا لمديري الادارات الزراعية والتعاونية والجمعيات المركزية والمشتركة وذلك لمتابعة سير العمل بمنظومة توزيع الأسمدة الزراعية وكارت الفلاح والاستعداد للموسم الشتوي وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي، كذلك تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، عدد من الجمعيات التعاونية بأبوتيج، لمتابعة سير العمل ورصيد الاسمدة، كما تم تنفيذ ندوه ارشاديه لمحصول القمح،بينما شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملة للتفتيش على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 54 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، كما تم مواصلة المرور على اسواق الماشية، لتنفيذ أعمال التقصي والترصد الوبائي النشط لمعرفة الوضع الوبائي، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وايضا اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، استمرار حملات التوعية بخطورة مرض طاعون المجترات الصغيرة وأهمية التحصين. كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اجتماعا مع شيخ مشايخ القبائل و عدد من مديري الجمعيات الزراعية والتعاونية لمناقشة التنسيق لتطوير التعاونيات الزراعية، كذلك تم تفقد مزرعة التسمين ومتابعة الزراعات بالصوب، وزيارة معصرة الزيتون، كما تم افتتاح معرض المشغولات اليدوية والتراث السيناوى والأسر المنتجة بحقول بلاعيم بمدينة ابورديس، كذلك عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان لقاءات إرشادية، بمركز كوم امبو، حول التحصين للقاح طاعون المجترات الصغيرة اغنام وماعز فقط والتأمين على الماشية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.