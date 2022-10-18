تفاصيل المرحلة الثالثة من مشروع ممشى النيل في بنها.. مناطق ترفيهية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من ممشى نهر النيل، ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يبلُغ طوله 550 مترا، تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وتنتهي بملاهي نادي الشرطة، وتُنفذ على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وجاري عمل الصبات الخرسانية، وتم الانتهاء من هدم السور الخارجي للمشى وجاري الانتهاء من صب السور بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ممشى أهل مصر في بنها متنفس جديد

وشدد محافظ القليوبية، على دفع الأعمال للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين ليكون متنفساً جديداً لهم، مع مراعاة الرسومات الهندسية والأعمال الفنية لتفادي أي أخطاء في التصميم، مُشيراً إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يُبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وسيكون بعرض 10 أمتار، ومزود باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة.

رصف المرحلة الثانية من فريد ندا ببنها

كما تابع المحافظ إستكمال أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا في المنطقة أمام مديرية الطرق، حيث تم وضع الطبقة الرابطة في الاتجاه القادم من كمين أتريب حتى كورنيش الرياح التوفيقي.