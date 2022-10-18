4 خطوات أساسية لأصحاب المؤهلات العليا للهجرة إلى ألمانيا من أجل العمل

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في منشور له عن خطوات يمكن اتباعها للهجرة والعمل في ألمانيا، للحاصلين على المؤهلات العليا.

ويعتبر المركز المصري عبارة عن مشروع تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»

خطوات الهجرة لألمانيا من أجل العمل

وتابع المركز المصري ، خلال المنشور على الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «ازاي أسافر اشتغل في ألمانيا وأنا معايا مؤهل عالي؟"ده من أكتر الأسئلة اللي بتجيلنا وفي الفيديو ده نجاوب عليه ب 5 خطوات أساسية تبدأ بهم مشوار الهجرة.. لو عايزين تعرفوا أكتر عن خطوات الهجرة لألمانيا من أجل العمل لأصحاب المؤهلات العليا ممكن تحضروا الجلسة التعريفية التي ينظمها المركز كل أسبوع».

وأضاف المركز عبر المنشور: «للتسجيل كلمونا على 01202744565، أو 0227519410 بداية من الأحد من الأحد للخميس من الساعة 9 ونصف».

خطوات الهجرة إلى ألمانيا من أجل العمل

1- أن تمتلك مهارات اللغة الألمانية.

2- تقديم معادلة المؤهل العالى والاعتراف المهني.

3- قدم على وظيفة في ألمانيا.

4- الحصول على عرض عمل في ألمانيا.

5- الحصول على التأشيرة.

جدير بالذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن فتح باب التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا، في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن، بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA»، والتى تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.