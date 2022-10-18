خالد الجندي يثمن مبادرة «المتحدة» للتوعية ضد المخدرات (فيديو)

ثمّن الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخصوص التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، موضحًا: «الله يبارك لكم، وكلنا معاكم، هذه الحملة اسمها لا للمخدرات».

أهمية حملة المتحدة

أضاف الجندي، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة DMC: «هذه الحملة مهمة، لأن العدو دخل على حدود ولادنا، أولادنا وفلذات أكبادنا مهددون بعصابات توزع المخدرات غالية الثمن، وتطوير وسائل التوصيل للمنازل والنوادي والأزقة والكفور والنجوع».

خطورة عصابات المخدرات

تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذه العصابات توصل المخدرات لأبنائنا بكل الوسائل والطرق والأنواع والأشكال والأثمان، لضربهم بالمخدرات: «كل يوم نتابع عزيزا أو قريبا أصيب بشبكة الإدمان وأصبح مدمنا».

وأردف الدكتور خالد الجندي: «في الأوقات العصيبة، يبحث العالم عن علبة صلصة ويشحذ كيس أرز وكيس سكر أو رغيف خبز، ورغم ذلك أسقطت وزارة الداخلية أخطر شحنة مخدرات بالسويس فيها 10 طن بانجو وحشيش وأفيون، حيث جرى تقدير المضبوطات بـ270 مليون جنيه، أي ما يزيد عن ربع مليار جنيه في الفنطاس الواحد، أقول ألف تحية لجهاز الداخلية حيث جعله الله جهازنا المناعي لحماية ولادنا وبلدنا».

وأكمل: «أحيي المتحدة للخدمات الإعلامية على أنها نفذت حملة لا للمخدرات ويجب أن نتضامن جميعا للوقوف أمام هذا الغول الذي يريد افتراس أغلى ما عندنا وهم أولادنا».