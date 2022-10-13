خالد الجندي: الميت يشعر بالأحياء من أهل بيته عن طريق الملائكة.. «فيديو»

فسر الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم.. تعرض عليا أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم»، ولهذا يجب أن يعرف المسلم أن شهادة الله له شهادة تجلي وشهادة النبي تحلي.

الميت يشعر بالأحياء

وأضف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك حديثا للنبي، صلى الله عليه وسلم، يقول إن الميت يشعر بالأحياء من أهل بيته عن طريق الملائكة، متابعا: «ما يخفيه السلفيون للتقليل من شأن من ماتوا، حيث يشعر الميت بالحي من أهل بيته عن طريق الملائكة في حياة البرزخ»، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أعمالَكم تُعرَضُ على أقارِبِكم وعشائِرِكم من الأمواتِ، فإنْ كان خَيْرًا اسْتَبْشَروا به، وإنْ كان غَيْرَ ذلك، قالوا: اللهمَّ لا تُمِتْهم، حتى تَهديَهم كما هَدَيْتَنا».

وحذر من السخرية والتقليل من الحديث الضعيف، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يكون صحيحا، فالحديث الضعيف عند العلماء أقوى من كلمات الرجال.

الدعاء للحاكم من مقاصد الدين

من جانبه قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد جامعة الأزهر، إن الدعاء لرئيس الدولة، من مقاصد الدين، لافتا إلى أن لا يوجد فى الدين ما يمنع أو يحرم الدعاء للحاكم أو رئيس الدولة.

وتابع «تمام»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أنه لا يوجد دليل أو حديث لو ضعيف من قربب أو بعيد يمنع الدعاء الحاكم، عكس ما يصوره بعض الناس أن الدعاء للحاكم من باب النفاق، وكل هذا أمور تم اختراعها لتشكيك الناس، فى دينهم، وبالعكس سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة والعلماء، أمرونا بالدعاء للحاكم، لأن بصلاحه ينصلح حال الأمة.