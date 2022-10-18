أستاذ طاقة: يجب العمل بين الدول النامية والمتقدمة لمواجهة تغيرات المناخ

قال الدكتور صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إن تأثيرات التغيرات المناخية ظهرت من خلال العجز في المحاصيل الزراعية وحرائق الغابات والفيضانات، لذلك يجب العمل والتكاتف بين الدول النامية والمتقدمة من أجل مواجهة تلك التغيرات.

الثورة الصناعية القادمة العالمية

وأشاد «الحجار»، خلال حواره لبرنامج «COP 27» مع المذيعة منى المراغي عبر فضائية الحياة، بمبادرة الأمم المتحدة «NET ZERO»، التي تمثل الثورة الصناعية القادمة العالمية.

وأكمل أن العالم بأكمله وقعوا على الالتزام الدولي بضرورة العمل بـ «NET ZERO»، مشيرًا إلى أنه وفقًا للمبادرة من المفترض أن نصل لصفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

وتابع أن كثير من الصناعات والمؤسسات بمصر بدأوا بعمل قياس لمعرفة مدى تأثير النشاط خاصتهم على الكربون، بهدف العمل على تقليل تلك الانبعاثات للوصول إلى «NET ZERO»، بحلول 2030.

آليات مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف أن الإمارات تستضيف«COP28»، وتولي لجنة مسؤولة عن استراتيجية الدولة على «NET ZERO» بهدف تطبيقها في الدولة.

وأوضح أن هناك آليات لمواجهة التغيرات المناخية والمتمثلة في التخفيف والتأقلم والتكيف، علاوة على آلية الاستفادة، مشيرًا إلى أن الاستفادة أساسها«NET ZERO»، لأن الغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري يمكن الاستفادة بها في عدة مجالات.