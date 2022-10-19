رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

شعبة الاقتصاد الرقمي: الاستثمارات الضخمة وراء فوز مصر بأسرع إنترنت أفريقيا

كتب:

محمود الجمل
08:32 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
لحظة إعلان فوز مصر بأسرع إنترنت أفريقيا

لحظة إعلان فوز مصر بأسرع إنترنت أفريقيا

أكّد المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بغرفة القاهرة التجارية، أنَّ فوز مصر بالمركز الأول في مجال سرعة الإنترنت في قارة أفريقيا جاء بعد استثمارات ضخمة، ضختها الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البنية التحتية للاتصالات.

إحلال «الكابلات الفايبر» محل النحاسية

وأكّد «غنيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ إعادة هيكلة البنية التحتية في مصر في قطاع  الاتصالات تتمّ على ثلاث مراحل  بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات في عام 2019 المرحلة الأولى، مضيفًا أنَّ المرحلة الأولى انتهت بعد ضخ استثمارات بلغت نحو 40 مليار جنيه بعد إعادة تهيئة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد إحلال «الكابلات الفايبر» محل الكابلات النحاسية، مشيراً إلى أنَّ سرعة نقل البيانات عبر «الفايبر» أسرع بشكل كبير من نظيرتها النحاسية.

مدّ الكابلات الفايبر لـ3 آلاف و500 قرية ضمن حياة كريمة

وتابع رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، «أننا ننتظر المرحلة الثانية والثالثة من إعادة هيكلة البنية التحتية من بينها مدّ الكابلات الفايبر لنحو 3 آلاف و500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطول عمليات الإحلال جميع المحافظات المصرية وتتقدم مصر إلى مراكز متقدمة أخرى على المستوى العالمي، بعد أن تربعت على العرش الأفريقي في مجال سرعة الإنترنت».

وحصدت مصر المركز الأول بقارة أفريقيا في الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2022 وجائزة أسرع انترنت ثابت على مستوى القارة المقدمة من  شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعة الإنترنت

اقرأ المزيد:

وزارة الاتصالات تعلن إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني

منحة مجانية من وزارة الاتصالات لتأهيل الخريجين لسوق العمل

وزارة الاتصالات: 4.6% زيادة في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

منح وزارة الاتصالات لتأهيل نفسك لسوق العمل مجانًا.. تعرف عليها

سارة ناجح: منح وزارة الاتصالات أحدثت نقلة بحياتي «بقيت بقبض بالدولار»
محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.