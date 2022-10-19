شعبة الاقتصاد الرقمي: الاستثمارات الضخمة وراء فوز مصر بأسرع إنترنت أفريقيا

أكّد المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بغرفة القاهرة التجارية، أنَّ فوز مصر بالمركز الأول في مجال سرعة الإنترنت في قارة أفريقيا جاء بعد استثمارات ضخمة، ضختها الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البنية التحتية للاتصالات.

إحلال «الكابلات الفايبر» محل النحاسية

وأكّد «غنيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ إعادة هيكلة البنية التحتية في مصر في قطاع الاتصالات تتمّ على ثلاث مراحل بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات في عام 2019 المرحلة الأولى، مضيفًا أنَّ المرحلة الأولى انتهت بعد ضخ استثمارات بلغت نحو 40 مليار جنيه بعد إعادة تهيئة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد إحلال «الكابلات الفايبر» محل الكابلات النحاسية، مشيراً إلى أنَّ سرعة نقل البيانات عبر «الفايبر» أسرع بشكل كبير من نظيرتها النحاسية.

مدّ الكابلات الفايبر لـ3 آلاف و500 قرية ضمن حياة كريمة

وتابع رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، «أننا ننتظر المرحلة الثانية والثالثة من إعادة هيكلة البنية التحتية من بينها مدّ الكابلات الفايبر لنحو 3 آلاف و500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطول عمليات الإحلال جميع المحافظات المصرية وتتقدم مصر إلى مراكز متقدمة أخرى على المستوى العالمي، بعد أن تربعت على العرش الأفريقي في مجال سرعة الإنترنت».

وحصدت مصر المركز الأول بقارة أفريقيا في الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2022 وجائزة أسرع انترنت ثابت على مستوى القارة المقدمة من شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعة الإنترنت.