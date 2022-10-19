«ميثاق المناخ الأوروبي»: الأنشطة المنزلية مسؤولة عن نصف انبعاثات الكربون

قال الدكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس مبادرة «المليون شاب متطوع سفراء المناخ»، إن المبادرة تعد الأولى من نوعها بمصر وأفريقيا، والتي أطلقها المجتمع المدني قبل عامين، مشيرًا إلى التعاون مع جامعة عين شمس لإطلاق البرنامج العالمي لسفراء المناخ وتم من خلاله تقديم 10 دورات تدريبية بمحتوى علمي بمعدل دورة شهريًا للتوعية ونشر الثقافة المناخية.

برنامج محو الأمية الكربونية لتوعية طلاب الجامعات

وأضاف الشربيني في حوار مع الإعلامي أحمد مدوره ببرنامج «مع الناس» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن جهود التصدي للتغيرات المناخية تضمن إطلاق برنامج محو الأمية الكربونية بجميع الجامعات المصرية، مستهدفًا رفع وعي طلاب الجامعات بالبصمة الكربونية الفردية والمنزلية للأفراد.

42 % من الانبعاثات الكربونية سببها الكهرباء

وكشف رئيس مبادرة «المليون شاب متطوع سفراء المناخ»، أن الانبعاثات الكربونية لا تقتصر فقط على الانبعاثات الخارجة من المصانع أو وسائل النقل، حيث أن نتائج كافة الدراسات التي قامت بها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة IPCC المنظمة المعنية بالتغيرات المناخية، أكدت على أن 42% من الانبعاثات سببها الكهرباء، و23% هم نتيجة عوادم النقل الداخلي والطيران والنقل البحري و20% من قطاع الصناعة و15% من قطاع الزراعة.

ضرورة رفع الوعي بتقليل البصمة الكربونية الفردية

وأكد على ضرورة رفع الوعي بتقليل البصمة الكربونية الفردية للأفراد والمنازل، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسات أثبتت أن السلوكيات اليومية والأنشطة المنزلية للأفراد يطلقون ما يقارب 50% من هذه الغازات، إضافة إلى العادات الغذائية القائمة على الاستهلاك وهدر الطعام الذي يستهلك وقت في إنتاجه ونقله وعرضه وبيعه وتسويقه وبالنهاية يتم هدر ثلث كميات الطعام وهو ما يسبب احتباس حراري كبير أثناء الفترة الزمنية من الإنتاج للاستهلاك.