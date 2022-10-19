مصرع سيدة صدمها قطار في الغربية.. «عبرت من مكان غير شرعي»

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر، مصرعها، أسفل عجلات القطار، في أثناء عبورها شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، بمنطقة منشية البكري «الشعبية» بمدينة المحلة في محافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع سيدة في العقد الخامس، أسفل عجلات القطار بمنطقة منشية البكري، التابعة لدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع سيدة تدعى «حسونة . ح .م» وتبلغ من العمر 40 عامًا، أسفل عجلات القطار، حال عبورها شريط السكة الحديدية من أمام مستشفى الكبد بمنطقة منشية البكري الشعبية من معبر غير شرعي، وتصادف مرور القطار في نفس اللحظة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

نقل الجثة للمشرحة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.