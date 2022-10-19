«حقوق إنسان النواب»: مصر جزء من الاقتصاد العالمي وتأثرنا بمشكلاته

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جميع دول العالم تشهد أزمة اقتصادية كبرى، مشيرا إلى أن صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي جرى بالأمس، تم فيه الوقوف على الوضع في مصر باعتبارها جزء من منظومة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي.

فريد: من الإيجابيات وضع أيدينا على المشكلات

وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة المصرية تأثرت سلبا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها جميع دول العالم: «من الحاجات الإيجابية أننا نحط إيدنا على المشكلات، والنقاش دار حول كيفية التحرك للأمام، مع تعظيم الاستفادة من الفرص الموجودة في وسط الأزمات».

فريد: يجب التحرك بصورة أعمق في الإصلاحات الهيكلية

واستطرد: «من الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية، التحرك بصورة أعمق في الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري، وبقى عندنا تصور واضح لدور الدولة المصرية في الاقتصاد، وآخر يتعلق بالخطط الحكومية خلال الفترة المقبلة للإصلاحات الهيكلية، وكيف يعود القطاع الخاص كقاطرة للنمو ويحصل على القيادة في مختلف المشروعات؟».

وأوضح أن إصدار الدولة المصرية وثيقة ملكية الدولة من أجل التخارج من بعض القطاعات يعد خطوة إيجابية في الوقت الحالي، إذ أن الحكومة تخلت عن سياسات الحكومات السابقة التي كانت لا تعترف بالمشكلات: «الحكومات كانت بتقول الدنيا زي الفل والجو جميل ونتفاجأ بأن فيه تبعيات سلبية نتيجة بعض القرارات التي يجري اتخاذها».

وتابع: «حوار الحكومة مع القطاع الخاص خطوة جيدة للغاية نتمنى استمرارها، والقرارات الأخيرة الخاصة بتحرير التجارة كانت جيدة».