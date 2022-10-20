إصابة 19 شخصا في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بـ«صحراوي الفيوم»

شهد الطريق الصحرواي «الفيوم - القاهرة»، في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس، حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، بإصابات متنوعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف مديرية الصحة، وأخطرت جهات التحقيق.

حادث تصادم في الفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين، ووجه بسرعة إنتقال قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف الفيوم تحت قيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق بـ8 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

الحالة الصحية لمصابي تصادم سيارتين

وتبين من انتقال قوة من الشرطة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بين البوابات في اتجاه الفيوم، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج.

وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي طلبت تحريات رجال المباحث، وتقرير المهندس الفني بإدارة المرور لبيان سبب الحادث وملابساته، كذلك الاستماع إلى شهادة عدد من ركاب السيارتين.