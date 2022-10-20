محافظ القليوبية: إنشاء 9 بوابات على مدخل المدن للنهوض بالشكل الحضاري

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يجري دراسة البدء في إنشاء عدد 9 بوابات على مداخل مدن المحافظة، ضمن خطة النهوض بالشكل الحضاري والجمالي للمدن بما يتلائم مع الطابع التراثي للمحافظة.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة أن تكون البوابات مستوحاة من شعارها الرسمي لتتسم بالتميز والطابع الريفي والزراعي والصناعي الذي تشتهر به المحافظة، على أن يجري البدء بمدينة شبين القناطر التي يجري تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تصميمات معمارية تراعي البعد البيئي

ووجه محافظ القليوبية، ببدء العمل في التصميمات المعمارية وعمل عدة بدائل لاختيار الأنسب منها بما يتوائم مع البعدين البيئي والحضاري للمحافظة، موجهًا باستخدام الألوان وأعمال الرخام التي تتناسب والبعد الريفي في تنفيذ البوابة الرئيسية للمدخل باتجاه جميع مدن المحافظة التسعة، ومراعاة المقاييس الفنية والهندسية لأعمال الرصف والإنارة.

بوابات وخدمات أمنية على الطرق

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والأستاذ الدكتور معتز عبد اللاه الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري، وجه «الهجان» بإنشاء بوابات للأمن على كل بوابة للتنسيق مع مديرية الأمن في تعيين خدمة أمنية على تلك البوابات على مدار 24 ساعة، لتكون مصدر لأمن المواطنين في الطريق العام وليست مجرد بوابة ينحصر استخدامها في الدخول والخروج فقط.

وطالب «الهجان» بمراعاة المواصفات القياسية والهندسية لتلك البوابات حتى تستوعب سيارات النقل الكبيرة ولا تكون عائقًا مروريًا بمداخل مدن المحافظة.