سيارات عائلية مستعملة أقل من 60 ألف جنيه.. ماركات يابانية وإيطالية شهيرة

شهد سوق السيارات المستعملة، ارتفاعا فى حالة البيع والشراء خلال الأيام الماضية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وانطلاق مع العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى بقرار الحكومة الخاص بضوابط اسيتراد السيارات المستعملة للمغتربين.

وقال عبد العاطى محمود عضو رابطة تجار السيارات، فى تصريح لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة، شهد استقرارى فى الأسعار وارتفاعا فى حركة البيع والشراء، بعد استقرار أسعار سوق السيارات الجديدة.

سوق السيارات اليوم

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات القديمة، التى يتم تداولها فى السوق المصرى بسعر أقل من 60 ألف جنيه، تنوعت بين سيارات شبابية وعائلية موديلات قديمة، منها ياباني وفرنسي وإيطالي.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1992

متوسط سعر السيارة فى السوق المصرى: 48,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المصرى: 43,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المصرى: 52,000 جنيه.

هيونداي اكسيل 1993

متوسط سعر السيارة فى السوق المصرى: 48,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 45,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 52,000 جنيه.

سوزوكى سويفت 1993

متوسط سعر السيارة فى السوق المصري: 48,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 39,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 57,000 جنيه.

سكودا فيليشيا 1996

متوسط سعر السيارة فى السوق المصرى: 48,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 43,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 55,000 جنيه.

هيونداي اكسيل 1997

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 48,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 41,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 54,000 جنيه.

كيا برايد 1998

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 48,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 43,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 54,000 جنيه.

اسبيرانزا A11 2006

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 48,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى البسوق: 43,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق: 52,000 جنيه.

فيات شاهين 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 48,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 43,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 57,000 جنيه.

جريت وول بيرى 2009

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 48,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 43,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 52,000 جنيه.