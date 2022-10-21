الأمطار تضرب الصعيد بقوة وتهطل بغزارة على 4 محافظات

شهدت 4 محافظات في صعيد مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، تساقط أمطار مختلفة الشدة تراوحت بين خفيفة وغزيرة على تلك المحافظات، ما جعل محافظات الصعيد ترفع درجة الاستعداد للقصوى، وتعلن حالة الطوارئ استعداداً لموسم الشتاء، ليكونوا على أتم الاستعداد لأية تداعيات للطقس، أو تراكمات مياه قد تحدث جراء تراكم مياه الأمطار.

وتعطلت الدراسة في المعاهد الأزهرية بمحافظة أسيوط خلال الفترة المسائية بسبب هطول الأمطار، فضلاً عن تساقط الأمطار بغزارة في محافظة البحر الأحمر، والخفيفة على محافظتي قنا وأسيوط.

أمطار خفيفة في أسيوط

وشهدت محافظة أسيوط خلال الساعات القليلة الماضية، هطول خفيف للأمطار على مختلف قرى ومراكز المحافظة، فيما امتلأت سماء المحافظة بالسحب والغيوم، مما جعل اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الإقليم، يعلن حالة الطوارئ ويرفعها إلى الدرجة القصوى، كما جرى تعطيل الدراسة في المعاهد الأزهرية والمدارس خلال الفترة المسائية خوفاً على التلاميذ والطلاب من الأمطار وموجة الطقس السئ.

وشكلّت محافظة أسيوط، غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات في كل المراكز، لمتابعة حالة الطقس، والتدخل السريع للتصدي لأية تداعيات للطقس، فيما انتشرت سيارات الكسح في مختلف شوارع المحافظة لتقوم بشفط المياه، وإزالة آثار الأمطار.

أمطار خفيفة في محافظة قنا

تساقطت أمطار خفيفة على مختلف أرجاء محافظة قنا، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي سجلت 35 درجة العظمى وو21 للصغرى، فيما استعدت المحافظة لأي تداعيات قد تحدث في الطقس، أو زيادة في نسبة الأمطار.

ورفعت محافظة قنا درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة الأمطار التي تشهدها المحافظة.

أمطار خفيفة على الأقصر

كما شهدت محافظة الأقصر، هطول أمطار بصورة خفيفة وصلت إلى متوسطة في بعض المناطق، بينما انخفضت درجة الحرارة، وامتلأت السماء بالغيوم، وظل الطقس متقلباً خلال الساعات القليلة الماضية، كما نشطت حركة الرياح في بعض الأنحاء.

ورفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد للقصوى، ووضعت خطة لمواجهة موسم الشتاء والتصدي لتساقط الأمطار سواء الخفيفة أو الغزيرة، حيث قامت بمراجعة وتطهير البلاعات، وبيارات الصرف الصحي، ومخرات السيول، فضلاً عن استعداد معدات وعمال الشفط لسحب مياه الأمطار في حالة تراكمها.

أمطار غزيرة تضرب البحر الأحمر

وضربت أمطار غزيرة محافظة البحر الأحمر، خصوصاً في الغردقة، وطريق الزعفرانة، ورأس غارب، ومنطقة جبل الزيت، بينما ملأت الغيوم سماء المحافظة، وسط هبوب الرياح بصورة شديدة، وسط ظهور الرعد في السماء، وبرودة الجو، فيما رفعت المحافظة استعداداتها لمواجهة الأمطار التي قد تصل إلى سيول بحسب هيئة الأرصاد الجوية.