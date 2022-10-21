مصدر بـ«الطيران»: افتتاح مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي قبل نهاية أكتوبر

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن من المنتظر أن يتم افتتاح مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة، قبل نهاية أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن مؤسسة الرئاسة تلقت بالفعل تقرير كامل عن كل أعمال التطوير، ومن المنتظر أن الافتتاح خلال الأسبوع المقبل مباشرة، بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات والمنطقة الأثرية بالجيزة.

وزير الطيران المدني يشدد على سرعة إنجاز الأعمال

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ أعمال التطوير والإنشاءات بمطار سفنكس الدولي تضمنت توسعة مبنى الركاب؛ لتصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 24 ألف متر مسطح بدلا 3600 متر فقط، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب في الساعة بدلًا من 300 راكب في الساعة الواحدة، ولتصل الطاقه الاستيعابية السنوية للركاب إلى نحو مليون و200 ألف راكب سنويا، من مختلف دول العالم.

وشملت أعمال مشروع توسعة المطار، تزويده بمحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجاوات، وإضافة 6 مصاعد، و8 سلالم متحركة، للتيسير على الركاب والمسافرين و إضافة 4 كباري لتحميل الركاب تخدم 4 طائرات، وتزويده بـ20 كاونترا للجوازات، و 26 كاونتر بهدف إنهاء إجراءات السفر، بسهولة ويسر لجميع رواد المطار، بخلاف زيادة أعداد السيور إلى 3 سيور لنقل الحقائب، مع زيادة عدد أجهزة فحص الحقائب بأشعة الـ X-Ray لتصبح 13 جهازاً، إلى جانب زيادة الطاقة الاستعابية لمهبط الطائرات ليتسع لـ 8 طائرات بطرازات مختلفة، وغرفة تحكم أكبر لكاميرات المراقبة، وزيادة مساحة مقاعد الركاب ومنطقة الكافتيريا، لاستيعاب الزيادة الركابية المتوقعة، خلال الأشهر المقبلة.

محروس: اتفاقية لتشغيل منطقة الخدمات بمطار سفنكس الدولي

ولفتت المصادر، إلى أنّ الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، بقيادة المهندس محمد سعيد محروس، وقعت اتفاقية لتشغيل منطقة الخدمات بمطار سفنكس الدولي، لإشغال المساحات المخصصة لتقديم خدمات الأغذية والمشروبات بالمطار، في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للراكب، واستعدادا لاستقبال ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

كان الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، تفقد خلال جولة مفاجأة صباح اليوم، صالتي السفر والوصول وكاونترات إنهاء إجراءات سفر الركاب، مكاتب الجوازات والمكاتب الإدارية ومنطقة سيور الحقائب ومنطقة الأسواق الحرة وراجع بنفسه إجراءات المنظومة الأمنية والخدمية ومنطقة المهبط وغرف التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات، بجميع صالات السفر والوصول؛ للتأكد من جاهزية جميع مبنى الركاب لإستقبال الركاب في أقرب وقت ممكن، بحضور كل من محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد منصور، والملاح حسين سالم، مدير مطار سفنكس الدولي، والعميد ياسر سعد، وعدددمن قيادات القطاع يتقدمهم الطيار حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو للخطوط الجوية.

وأوضحت المصادر، أنّ وزير الطيران شدد، خلال جولته، على ضرورة سرعة بدءا تشغيل المطار، وتقديم أفضل خدمة لرواد المطار، وتقديم كافة التسهيلات للمسافرين، مع الإهتمام بزيادة التشجير بالمنطقة الخارجية أمام المطار، واستخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة المبانى الداخلية، وصالات السفر والوصول، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني؛ لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية، كذلك التوسع في استخدام لمبات توفير الطاقة «الليد» بجميع صالات السفر والوصول، وجميع مكاتب مبنى الركاب.

يذكر أن الشركة المنفذة لمشروع التطوير، نجحت خلال التطوير، في المزح بين الشكل المعماري والإنشائي لتصميم المطار، والذي يمزج بين التراث الفرعوني العريق والتصميم العصري الحديث، بما يليق بمكانة مصر الحضارية، ويحظى الركاب من خلاله بمتعة المشاهدة، فيما يستهدف المطار الجديد، تقديم خدماته لرواد محافظات الوجة القبلي والبحري، وسكان غرب القاهرة بمحافظات «الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية، ومدن السادات وأكتوبر والشيخ زايد» والربط بين المناطق السياحية والأثرية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة بما يسهم في تنشيط سياحة اليوم الواحد وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة الدولي، والذي يبعد عن المنطقة الأثرية بنحو 50 كيلومترا.

ويستقبل مطار سفنكس الدولي، أولى رحلاته بعد التطوير، مطلع نوفمبر المقبل، إذ تنظم شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى رحلة من مطار شرم الشيخ، على أن تنظم الشركة 12 رحلة داخلية أسبوعياً مابين "سفنكس" ومطارات المدن السياحية والتي تضم «شرم الشيخ والأقصر وأسوان» ومع زيادة التدفق السياحي لمصر يتم زيادة عدد الرحلات تدريجياً وفقاً لتزايد حركة السفر.

جاء ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية إلى جمهورية مصر العربية، ويعد مطار سفنكس الدولي، واحدا من أهم المطارات التى أهداها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المدنى، نظرا لقربه من المنطقة الأثرية بالأهرامات وقربه من المتحف المصري الكبير، وتماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 وتحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية الإقتصادية وزيادة فرص العمل.