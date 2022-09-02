تسجيل قراءة عدادات المياه عن شهر سبتمبر 2022

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المشتركين بجميع الشركات التابعة لها بتسجيل قراءة عدادات المياه القديمة في تطبيق «قراءتي»، لشهر سبتمبر 2022، لافتة إلى إتاحة التسجيل في الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

طريقة تحميل تطبيق قراءتي

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه يمكن للمشترك تحميل تطبيق قراءتي لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details " ويمكن تحميل تطبيق قراءتي لأنظمة IOS من خلال الرابط التالي https://apps.apple.com/.https://adminlive.elwatannews.com/%D9%82%D8%B1.https://adminlive.elwatannews.com/id1518978525

سهولة الاستخدام وسرية البيانات

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن تطبيق قراءتي لشركات المياه يعتمد على السهولة في الاستخدام وسرية البيانات وذلك عن طريق توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لاستهلاك العملاء عبر الوسائل التكنولوجية وتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

تسجيل أكثر من عداد للعميل

ولفتت الشركة القابضة إلى إمكانية تسجيل أكثر من عداد مياه للعميل ويتيح البرنامج أيضًا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام بإدخالها.

تحديث التطبيق بشكل دوري

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن التطبيق يحتاج للتحديث بشكل دوري لافتة إلى أن تحديث التطبيق يتم من خلال الدخول لمتجر التطبيقات بالهاتف والبحث عن التطبيق ثم الضغط على خانة تحديث من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading .