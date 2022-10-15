آخر موعد للإبلاغ عن قراءة عدادات المياه لاستهلاك أكتوبر 2022.. اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن اليوم السبت آخر موعد للإبلاغ عن قراءات عداد المياه عن استهلاك شهر أكتوبر الجاري 2022؛ للحصول على فاتورة مياه معبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

وأشارت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى طرق الإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر أكتوبر 2022 إلكترونيًا، لافتة إلى أن موعد الإبلاغ عن قراءة العداد تبدأ من يوم واحد في الشهر حتى يوم 15 من نفس الشهر بكل شركات المياه التابعة لها بكل المحافظات.

طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه أكتوبر 2022

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه للتيسير على المواطنين عبر الوسائل التالية:

وذكرت أن تطبيق قراءتي يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافة أنحاء المحافظات لتفادى التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، بالإضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«أبل».

كيفية تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتى»

الخطوة الأولي: تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتى» من خلال تحميل التطبيق مجانا لأنظمة الأندرويد عبر هذا الرابط، كما يمكن تحميله لأنظمة IOS من خلال زيارة هذا الرابط .

الخطوة الثانية: يحتاج الدخول لأول مرة تسجيل العميل لبياناته الموجودة على فاتورة المياه مثل اسم المشترك ورقم الاشتراك واختيار الشركة التابع لها ورقم الهاتف وتعيين كلمة مرور ثم إعادة إدخالها مرة أخرى.

الخطوة الثالثة: يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضًا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها.

الخطوة الرابعة: يستطيع العميل تسجيل العميل للقراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق.

الخطوة الخامسة: يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.

طرق تسجيل بيانات العميل بتطبيق «قراءتي»

الخطوة الأولى: تبدأ بتسجيل العميل لبياناته الموجودة على فاتورة المياه والتى تتمثل فى (اسم المشترك، رقم الاشتراك، اختيار الشركة التابع لها، رقم الهاتف).

الخطوة الثانية: من خلال قيام مستخدم التطبيق، بتعيين كلمة مرور ثم إعادة إدخالها مرة أخرى، كما يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضًا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها.

الخطوة الثالثة: يتيح تطبيق «قراءتى»، للعميل إمكانية تسجيل القراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق الإلكتروني.