ماراثون دراجات في عدة محافظات احتفالا باليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية

نفذت مديريات الشباب والرياضة في عدة محافظات، اليوم الجمعة، ماراثون دراجات، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون بين المديريات والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تزامنا مع انطلاق الماراثون بجميع محافظات الجمهورية.

200 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون القليوبية

وشارك بالماراثون 200 شاب وفتاة من أبناء القليوبية أعضاء مراكز الشباب، والذي انطلق من أمام ديوان عام المحافظة وحتى مركز شباب جمجرة بمدينة بنها، وسبقه عدد من العروض الاستعراضية الفنية والرياضية بمشاركة فرق الجوالة المختلفة.

ماراثون الدراجات في كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ انطلق الماراثون بمشاركة 200 شاب وفتاة، يتقدمه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

وبدأ التجمع الساعة التاسعة صباحاً من نقطة البداية من دوران النسر بمدينة كفر الشيخ مروراً بدوران سخا حتى العودة لدوران النسر نقطة النهاية.

200 شاب يشاركون في الماراثون بسوهاج

وفي سوهاج، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، الماراثون بمشاركة 200 شاب وفتاة، حيث انطلق من أمام الملاعب المفتوحة بمنطقة الثقافة وحتى استاد سوهاج الرياضي.

وأناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، للمشاركة في الماراثون.

ماراثون طنطا انطلق من «المرشحة»

وفي محافظة الغربية، شارك في الماراثون 200 شاب وفتاة، وفريق شباب يدير شباب yly، وذلك بحضور يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور عبده أبو طالب، وكيل المديرية للرياضة، وشويكار الخطيب، مدير الإدارة العامة للرياضة.

وبدأ الماراثون من منطقة المرشحة في مدينة طنطا، وانتهى عند كوبري قحافة.

بالونات وأعلام في أسيوط

وفي أسيوط، بدأ الماراثون بمشاركة 200 شاب، من خلال إطلاق بالونات عليها أعلام مصر والإمارات العربية المتحدة، وصورتي الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

وانطلق المتسابقون بالدراجات من أمام ديوان عام المحافظة بشارع الثورة مرورًا بميدان الحرب والسلام والخزان الصغير ونادي الشبان المسلمين حتى كلية الآداب وصولًا إلى خط النهاية أمام نادي ناصر بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط.