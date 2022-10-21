التحالف الوطني للعمل الأهلي: 14 مليون جنيه لسداد مصروفات 40 ألف طالب

استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، تنتشر مبادرة راجعين نتعلم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظات الجمهورية، في إطار تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

ويشمل هذا الدعم، تقديم الدعم النقدي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وفيما يخص الدعم النقدي فقد شملت 107 ألف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه، من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري.

كما تم توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، تمثل في تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة، لعدد 135 ألف طالب في 10 محافظات بإجمالي تكلفة قدرها مليون جنيه، وذلك لتغطية العام الدراسي بالكامل لتصل التكلفة لـ200 مليار جنيه.

وجرى إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات، نظمته جمعية الأورمان بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، وجرى دعوة الأطفال للحضور، من أجل تغطية جميع احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية.

وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة بتسديد مصروفات المدارس وشراء المستلزمات، بتكلفة 14 مليون جنيه مستهدفة 40 ألف طالب، كما قامت مؤسسة الجود بتنظيم معارض لتوزيع المستلزمات الدراسية كافة، وجرى توزيعها على الأطفال من الأسر التي تعولها سيدات بالمجان، وانضمت مؤسسة مصر الخير بدعم الطلاب في مقتبل العام الدراسي، وبصدد بدء حملة لتوزيع كل المستلزمات على الأسر الأكثر استحقاقا بالمجان.