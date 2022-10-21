محلل اقتصادي: مصر مش هتفلس ولن تعجز عن سداد ديونها

قال المحلل الاقتصادي مصباح قطب، إن مصر لم تجد بعد الوصفة الصحيحة والطريق الصحيح لوضع البلاد على تنمية بها مستدامة، وامتلاك أدوات للتفاوض الاقتصادي مع العالم الخارجي من موقع القوة، ولكن طالما يوجد مثل هذا العجز في الميزان التجاري والدخول في برامج إصلاح يؤشر إلى وجود مشكلة.

وأضاف «قطب»، خلال لقاء في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «الدين العام.. ضرورات ومخاوف»، أن لجنة الخطة والموازنة من أفضل اللجان الموجودة في البرلمان، مردفا «مصر مش هتفلس ولن تعجز عن سداد ديونها ومش هتجوع، ولكن نناقش كيف تقود وطن إلى أن يكون أحد القوى الكبرى في العالم ويتفاوض على الموائد بقوة».

وتابع: «صندوق النقد الدولي التلات شهور اللي فاتت قعد يلعب بينا، ومكنش فيه تقدم في المفاوضات ووضع شرط، بيقول البرامج اللي عملها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا شيل ده كله وحط لي سعر الفائدة التجاري الموجود.. هذا الموضوع يناقش داخليا».

وواصل: «الصندوق ظل حتى نهاية فبراير يشيد بالاقتصاد المصري لأنه طرف في التجربة، وخدنا منه 3 قروض، فجأة من مارس قلب الدفة تماما، ونفسي ندرس هذه اللحظة ليه عمل كده».