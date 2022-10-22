إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق كفر محفوظ بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى أجرة محملة بالركاب، على طريق كفر محفوظ الفرعي بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين، وفقدا السيطرة على السيارتين فاصطدمتا معاً بالمواجهة، وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، وهرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأجرة «سوزوكي» على طريق «كفر محفوظ - طامية»، ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص

وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث تصادم سيارتين بنطاق قرية كفر محفوظ، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الـ5 إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

وانتقل فريق من إدارة المرور إلى مكان الحادث، حيث تولى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.