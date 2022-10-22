إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق القاهرة بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة، ظهر اليوم السبت، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائقين وفقدا القدرة على السيارتين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما أوقف المارة سياراتهم وهرعوا لإنقاذ المصابين ومساعدتهم لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم» بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان حادث تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بعد مقابر أكتوبر اتجاه الفيوم، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

وانتقل فريق من إدارة المرور إلى مكان الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تحرر المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.