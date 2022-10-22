«الشعب الجمهوري» يشيد بتوجيهات الرئيس للحكومة: دليل على جدية الحوار

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالرد على كل الأسئلة المتعلقة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، مؤكدا أنها دليل على جدية الحوار الوطني وفتح المجال العام لتبادل وجهات النظر بين كل القوى الوطنية والسياسية باستثناء من تورطوا في العنف أو الإرهاب.

أبوهميلة: التوجيهات الرئاسية تؤكد جدية الحوار

وقال أبوهميلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التوجيهات الرئاسية تؤكد مدى جدية الحوار الوطني وترسخ نظرة الدولة لكل الآراء التي تطرح على طاولة النقاشات داخل الحوار، وتأكيدا على أن القيادة السياسية تتبع سياسة الرأي والرأي الآخر.

وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري في حديثه عن التوجيهات الرئاسية قائلا إن التوجيهات جاءت في توقيت مناسب يتزامن مع موعد انطلاق المؤتمر الاقتصادي خلال الأيام المقبلة.

توجيهات رئاسية للحكومة بالرد على تساؤلات الحوار الوطني

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمجلس الوزراء تمهيدا لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه خلال الساعات المقبلة بحضور خبراء اقتصاد محليين ودوليين، وذلك في إطار بحث وضع حلول لكل المعوقات التي تقف في وجه عملية النهوض بالحوار الوطني.