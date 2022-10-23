سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار

أكد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن مصر تغيرت كثيرًا، وأصبحت وتيرة التنمية متسارعة بشكل كبير وجاذبة للاستثمار ضاربًا المثل بالتطوير والتنمية في عدة أماكن مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

التنمية متسارعة في مصر

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنهم ساعدوا في مجال نزع الألغام الذي كان يقف عائقًا أمام تنمية هذه المنطقة مشيرًا أنه تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأطراف أخرى معنية بشكل واضح لإزالة الألغام معتبرًا أنها خطوة مهمة لتطوير العلمين الجديدة.

مصر مثيرة للاهتمام

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مصر مثيرة للاهتمام مشيدًا بالاستثمار في البنية التحتية وتطور قدرات النقل والتعليم والاستثمار في التعليم مؤكدًا أن كل ذلك يجعل مصر قابلة لجذب الاستثمارات الأوروبية مشددًا على أنهم يعملوا على تعزيز ذلك وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي بما تتمتع به مصر من مدن وموقع فريد بداية من الإسكندرية وصولًا لأسوان لافتًا إلى أنه يريد زيارة بعض المواقع الجاذبة ذات المعالم السياحية.